Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана подписали Бакинскую декларацию (ФОТО)

2017-07-19 13:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- По итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в среду в Баку подписана декларацию. Об этом сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Баку .

В Баку в среду проходит четвертая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Эльмара Мамедъярова, Мевлюда Чавушоглу и Рашида Мередова.

На повестке встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркмении состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева Фото: Заур Мустафаев)