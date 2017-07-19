В Саудовской Аравии арестовали гуляющую в мини-юбке девушку – ВИДЕО

2017-07-19 13:10 | www.oxu.az | 4

Власти Саудовской Аравии арестовали девушку, ранее выложившую видео своей прогулки в мини-юбке по территории древнего форта Ушайкир, которое вызвало бурную дискуссию в соцсетях.

Как передаёт Oxu.Az со ссылкой на russian.rt.com, девушка была задержана в Эр-Рияде за ношение «нескромной одежды», противоречащей строгому дресс-коду мусульманской страны.

Полиция передала дело прокурору.

Ранее стало известно, что власти Саудовской Аравии проводят расследование по факту появления видео с девушкой в мини-юбке.

Сообщалось, что мнения пользователей соцсетей по поводу данного видео разделились — некоторые просили арестовать девушку, другие же поддержали её за храбрость.

С.С.

