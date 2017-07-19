Таможенники Азербайджана, Грузии и Турции укрепят сотрудничество

2017-07-19 13:20 | www.oxu.az | 5

Сегодня в конце трехсторонней встрече на высоком уровне глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции, которая проходит в Баку, была принята «Совместная декларация по укреплению трехстороннего сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в рамках мероприятия было подписано «Межправительственное соглашение между Азербайджаном и Турцией по созданию электронной системы обмена первичными данными о транзитных перевозках автомобильным транспортом». Документ подписали председатель Госкомтаможни Азербайджана Айдын Алиев и министр таможни и торговли Турции Булента Туфенкджи.

Отметим, что в рамках мероприятия были обсуждены перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Наряду с А.Алиевым и Б.Туфенкджи участвовал и первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили.

А.Алиев отметил, что проект Баку-Тбилиси-Карс является проектом, рассчитанным на будущее. «Этот проект сыграет особую роль в расширении транзитных возможностей и взаимных экономических отношений стран-участниц проекта, в углублении рыночных принципов. В реализации этого проекта на органы таможенных служб придется большая ответственность».

Д.Кумсишвили отметил, что чтобы получить от реализации проекта желаемый результат главы таможенных служб трех стран должны укрепить сотрудничество.

За поддержку проекта он поблагодарил президента Ильхама Алиева, турецкого президента Раджаба Таййыба Эрдогана, а также премьер-министра этой страны Бинали Йылдырыма.

«Наша цель – увеличить товарооборот между тремя странами. Верю, что после того, как Баку-Тбилиси-Карс начнет работать, Казахстан также присоединится к этому проекту и экономические отношения и торговый оборот со Средней Азией вырастет».

Б.Туфенкджи отметил, что 85% работ в проекте Баку-Тбилиси-Карс завершены. «По причине некоторых трудностей мы смогли завершить проект в срок. Верим, что до июля этого года проект будет сдан в эксплуатацию».

A.M.