ВС Армении продолжают пулеметный обстрел азербайджанских позиций

2017-07-19 13:08 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения ВС Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 149 раз, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в среду..

С позиций, расположенных в селах Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского, Мосесгех, Чинари, Айгедзор и на безымянных высотах на территории Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, обстрелу подверглись позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского, Кемерли, Гаймаглы, Ферехли и на безымянных высотах на территории Газахского, Коханеби, Агбулаг, Мунджуглу и на безымянных высотах на территории Товузского, Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабейского районов.

Позиции ВС Азербайджана также были обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского, Баш Гарвенд, Джавахирли, Гарагашлы, Кенгерли, Новрузлу, Юсифджанлы, Марзили Агдамского, Куропаткино Ходжавенского, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гарвенд, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского и Ходжавендского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )