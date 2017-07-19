В Азербайджане разоблачена шпионская сеть (версия 2)

2017-07-19 13:09 | www.trend.az | 9

БАКУ /Trend/ - В результате контрразведывательных мер Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана задержан Мухтар Ягубов, пытавшийся вывезти на носителях информации данные, собранные путем шпионажа, говорится в сообщении отдела по общественным связям Службы, распространенном в среду.

Также отмечается, что была разоблачена шпионская сеть.

В ходе расследований, продолжающихся по уголовному делу, возбужденному по ст. 274 УК Азербайджана по факту государственной измены, были разоблачены члены шпионской сети, действовавшие в Баку и на других территориях страны – граждане Азербайджана Ягубов Мухтар Джамал оглу, Ахмедов Шакир Ханлар оглу, Зейналлы Зека Абыш оглу, Аббасзаде Сабухи Октай оглу, Нуриев Худашукюр Меджид оглу и Гусейнов Кемаледдин Исахан оглу, которые были привлечены к уголовной ответственности. В их отношении решениями суда была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следственно-оперативных мер была установлена переписка с иностранными органами спецслужб, информация различного характера, которая предусматривалась для отправки, а также выявлена деятельность группы по попытке оказать влияние на чиновников, общественных деятелей и другие круги в Азербайджане, которая осуществлялась по поручению иностранных спецслужб.

Члены группы также пытались собрать секретную информацию о деятельности органов безопасности, Вооруженных сил Азербайджана и проводимых в стране мерах безопасности.

Следственно-оперативные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)