Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял главу МИД Турции - ОБНОВЛЕНО

2017-07-19 13:22 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, президент Ильхам Алиев отметив важность предстоящей сегодня в Баку встречи министров иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции, выразил уверенность в том, что на этом мероприятии будут обсуждены вопросы, связанные с сотрудничеством, приняты соответствующие решения для дальнейшего развития трехстороннего развития. Президент Ильхам Алиев сказал, что 22-е Стамбульское собрание Всемирного нефтяного конгресса сыграло важную роль в повышении авторитета этой организации, с удовлетворением вспомнил встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в рамках мероприятия. Глава государства отметил, что визит министра иностранных дел Турции в нашу страну вновь создает хорошую возможность для обсуждения вопросов относительно двусторонних отношений. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджано-турецкие связи с каждым днем еще больше укрепляются, имеются хорошие результаты по всем направлениям.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, в первую очередь, передал главе нашего государства приветствия и самые добрые пожелания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Министр отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган испытал чувство глубокого удовлетворения в связи с участием президента Ильхама Алиева в 22-м Всемирном нефтяном конгрессе в Стамбуле. Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что мероприятия, проведенные в Азербайджане в связи с событиями относительно попытки государственного переворота 15 июля в Турции, были встречены в его стране с чувством глубокого одобрения. Министр иностранных дел Турции выразил соболезнование президенту Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с гибелью азербайджанских гражданских лиц на линии соприкосновения войск в результате провокации, совершенной недавно вооруженными силами Армении. Мевлют Чавушоглу отметил, что успехи, достигнутые Азербайджаном во всех сферах под руководством президента Ильхама Алиева, с большой радостью встречаются турецким народом. Коснувшись предстоящей сегодня встречи между министрами иностранных дел Азербайджана, Туркменистана и Турции, Мевлют Чавушоглу отметил значение этого мероприятия с точки зрения дальнейшего развития регионального сотрудничества и наших двусторонних отношений.

На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта.

Глава государства выразил признательность за приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, просил также передать его приветствия президенту Турции.