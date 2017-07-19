По обвинению в государственной измене задержана группа граждан Азербайджана

2017-07-19 13:25 | www.apa.az | 4

В результате принятых сотрудниками Службы государственной безопасности контрразведывательных мер при попытке покинуть страну был задержан Мухтар Ягубов, пытавшийся вывезти из страны по поручению органов иностранных спецслужб малогабаритные электронные носители информации, в которых содержалась шпионская информация, собранная в Азербайджане незаконным путем.

Как сообщили АПА в отделе по связям с общественностью СГБ, в результате расследования, проведенного по уголовному делу, возбужденному по факту государственной измены по статье 274 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, были разоблачены и привлечены к уголовной ответственности действовавшие в Баку и других регионах страны члены шпионской сети – граждане Азербайджана Ягубов Мухтар Джамал оглу, Ахмедов Шакир Ханлар оглу, Зейналлы Зека Абыш оглу, Аббасзаде Сабухи Октай оглу, Нуриев Хадушукюр Маджид оглу и Гусейнов Кямаледдин Исахан оглу. В их отношении решением соответствующих судов была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате оперативно-следственных мероприятий была выявлена их переписка с иностранными спецслужбами и обнаружены материалы различного характера, которые предусматривались для передачи. Кроме того, было установлено, что эти лица по поручению органов иностранных спецслужб собирали конфиденциальную информацию об органах безопасности, Вооруженных силах Азербайджанской Республики, о принимаемых в стране мерах безопасности.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.