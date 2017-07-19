Проходной балл ВУЗов понизился

2017-07-19 13:25 | www.oxu.az | 5

Государственный экзаменационный центр согласовывает с Министерством образования условия конкурса для приема в вузы по определенным специальностям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщили в ГЭЦ.

Было отмечено, что в связи с условиями конкурса согласно письму от 13.07.17 Министерства образования минимальный общий конкурсный балл в некоторых вузах по определенным специальностям составляет 150.

Выбор специальностей будет осуществляться с 29 июля по 10 августа. Вся другая информация о конкурсе, условиях приема будет напечатана в журнале «Абитуриент» №4.

A.M.