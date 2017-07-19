Известный российский телеведущий Владимир Глазунов отдыхает в Баку (ФОТО)

2017-07-19 13:13 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий Владимир Глазунов решил провести летние каникулы в Баку, сообщает Trend Life. В социальных сетях он выражает восхищение красотой столицы Азербайджана, лучезарным берегом Каспийского моря, гостеприимством и национальной кухней.

Владимир Анатольевич Глазунов - телеведущий, продюсер, режиссёр. Член Союза журналистов России. Автор и ведущий ежедневного прямого эфира программы «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия». Провёл более 3000 прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами. Автор цикла встреч «ОДИН на ОДИН» в Центральном Доме Журналиста на Арбате. Преподаватель Высшей школы телевидения при МГУ и детской тренинг-студии «Актер».

(Автор: Вугар Иманов)