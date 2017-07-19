Глава МИД Туркменистана: «Мы намерены расширить отношения с Азербайджаном и Турцией»

2017-07-19 13:32 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, проведенной после трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции, заявил министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.

По его словам, стороны обсудили подготовительную работу в связи с намечающимся в Туркменистане саммитом. Министр сказал, что в этом году страны отмечают 25-летие дипломатических отношений, которые они намерены продолжать.