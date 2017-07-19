Глава МИД Турции: Армения должна прекратить провокации

2017-07-19 13:40 | www.oxu.az | 5

«Темпы экономического сотрудничества между тремя странами снизились».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции заявил министр иностранных дел Турции Мовлут Чавушоглу.

По его словам, есть потенциал, чтобы исправить положение. Министр сказал, что были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках ООН и международных структур. М.Чавушоглу отметил, в ходе саммита в Туркменистане главы государств наряду с энергетическими проблемами обсудят вопросы сотрудничества в других областях. Он также напомнил, о работе, ведущейся над составлением «Дорожной карты» сотрудничества Азербайджан-Туркменистан-Турция.

М.Чавушоглу выразил соболезнования в связи с гибелью в Физули от рук армянских оккупантов двух гражданских лиц. Он призвал Армению прекратить провокации.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта возможно после восстановления территориальной целостности Азербайджана и вывода оккупационных войск Армении с захваченных ею территорий. Турция рядом с Азербайджаном. Благодарю Азербайджан за поддержку, оказанную после попытки госпереворота в Турции», - сказал глава внешнеполитического ведомства Турции.

A.M.