Айдын Алиев: Азербайджан, Грузия и Турция проводят большую работу для развития "Шелкового пути" (версия 2)

2017-07-19 13:15 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция проводят большую работу для развития "Шелкового пути", сказал председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев в среду в Баку на трехсторонней встрече Азербайджан-Грузия-Турция.

Во встрече принимают участие первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи.

По словам Айдына Алиева, многие страны работают над развитием "Шелкового пути", но большое внимание этому уделяют именно Азербайджан, Грузия и Турция.

Три страны также уделяют особое внимание и проводят масштабные работы в сферах повышения грузоперевозок и обеспечения энергетической безопасности в регионе, сказал он.

Как отметил глава азербайджанской таможни, основную роль в экономическом развитии трех стран и их интеграции в мировое сообщество играет политическая воля глав государств.

В свою очередь, первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили напомнил, что Азербайджан, Грузия и Турция реализуют ряд совместных проектов, одним из которых является железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

"Реализуемые нашими странами проекты имеют стратегическую значимость и важны для нас. Верю, что наше сотрудничество будет развиваться и в дальнейшем", - добавил он.

Министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи отметил важность упрощения взаимной торговли между тремя странами.

"Мы знаем, что, реализовав ряд мероприятий на таможенно-пропускных пунктах, мы сможем упростить взаимную торговлю. Сегодня мы планируем подписать соответствующие документы. Наличие коридора между нашими странами очень важно, это поможет обеспечить мир на Кавказе, упростить торговлю с третьими странами, а также безопасно транспортировать производимые нашими странами товары. Мы уже решили ряд проблем в связи с этим и верю, что сегодня в рамках обсуждений сможем решить и оставшиеся", - сказал министр.

В среду в Баку проходит встреча представителей таможенных органов Азербайджана, Грузии и Турции. В ней также принимают участие представители пограничных ведомств трех стран, посольств и другие участники.

Ожидается, что в рамках встречи будут подписаны два документа: совместная декларация о расширении трехстороннего сотрудничества в таможенных вопросах между странами, а также соглашение между Турцией и Азербайджаном о создании электронной системы обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией – 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)