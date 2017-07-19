Министр: «После того как заработает проект Баку-Тбилиси-Карс, откроются большие возможности»

2017-07-19 13:48 | www.apa.az | 3

«После того как заработает проект Баку-Тбилиси-Карс, откроются большие возможности».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции по итогам четвертой по счету трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Туркменистана и Турции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Были проведены заседания технического комитета по Каспийскому транзиту. Министры транспорта, руководители железнодорожных структур и морских портов трех стран провели необходимую работу. Уверен, сотрудничество в этой области из года в год будет усиливаться. После того как заработает проект Баку-Тбилиси-Карс, откроются большие возможности», - сказал министр.

Э.Мамедъяров отметил, что за несколько дней до начала саммита в Туркменистане главы МИД трех стран встретятся и обсудят итоги «Дорожной карты» за 2015-2017 годы, а также обсудят «Дорожные карты» по всем сферам сотрудничества на 2018-2020 гг.