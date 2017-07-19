Тяжелая авария в Геранбое: Есть жертва

2017-07-19 14:00 | www.oxu.az | 3

В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.

Жительница Нафталана Джейхуне Гусейнова на автомобиле Hyundai попала в аварию.

В результате водитель и двое пассажиров автомобиля были доставлены в больницу.

Одна из пассажирок по имени Сахиба Гаджиева умерла в больнице.

По факту в Отделении полиции Геранбойского района ведется расследование.

A.M.

