Тяжелая авария в Геранбое: Есть жертва
2017-07-19 14:00 | www.oxu.az | 3
В Геранбойском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел в селе Тапгарагоюнлу.
Жительница Нафталана Джейхуне Гусейнова на автомобиле Hyundai попала в аварию.
В результате водитель и двое пассажиров автомобиля были доставлены в больницу.
Одна из пассажирок по имени Сахиба Гаджиева умерла в больнице.
По факту в Отделении полиции Геранбойского района ведется расследование.