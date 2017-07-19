Азербайджан, Турция и Туркменистан намерены поднять экономические отношения на новый уровень - МИД Турции (версия 2)

2017-07-19 13:23 | www.trend.az | 3

(Добавлены подробности после второго абзаца, первая версия опубликована в 13.04)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Турция и Туркменистан намерены поднять экономические отношения на новый уровень, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД стран в Баку.

«Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет использоваться для развития сотрудничества в транспортной сфере», - сказал Чавушоглу.

В Баку в среду проходит четвертая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Рашида Мередова. На повестке встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов. Первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

Касаясь вопроса нагорно-карабахского конфликта, Чавушоглу отметил, что Турция призывает Минскую группу усилить активность в урегулировании конфликта. Турция поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана, сказал он.

Чавушоглу вновь подчеркнул, что Турция осуждает провокацию, совершенную ВС Армении против мирного населения села Алханлы Физулинского района.

Отметим, что четвертого июля около 20:40 ВС Армении обстреляли из 82- и 120-миллиметровых минометов и станковых гранатометов село Алханлы Физулинского района. В результате этой провокации армянской стороны погибли жители села Аллахвердиева Сахиба Идрис гызы, 1967 года рождения, и Гулиева Захра Эльнур гызы, 2015 года рождения. Получившая осколочное ранение Гулиева Сальминаз Ильтифат гызы, 1965 года рождения, была доставлена в больницу и прооперирована.

По данным фактам в Физулинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по семи статьям УК Азербайджана, ведется следствие, сообщила ранее Генпрокуратура.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева, фото: Заур Мустафаев)