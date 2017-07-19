Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились разработать дорожную карту будущего сотрудничества – Мамедъяров (версия 2)

2017-07-19 13:36 | www.trend.az | 5

(Добавлены подробности после второго абзаца, первая версия опубликована в 12.56)

БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана договорились разработать дорожную карту будущего сотрудничества трех стран на 2017-2020 годы, сказал глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду на брифинге по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Баку.

«Состоялись интересные и плодотворные переговоры. Три страны реализуют множество региональных проектов и мы обсудили ход их реализации», - сказал Мамедъяров.

Проект строительства железной дороги Баку-Тбилиси-Карс завершится до конца года, и будут получены грандиозные возможности для сотрудничества, сказал Мамедъяров, добавив, что потребность в этом проекте есть, так же, как уже есть и необходимый объем грузоперевозок.

Три страны также намерены задействовать другие пути грузоперевозок - морские и магистральные, сказал глава МИД Азербайджана.

По его словам, этот вопрос обсуждался сегодня на трехсторонней встрече, и было бы правильным его обсуждение также на уровне других министерств и ведомств.

"В следующем году завершатся работы по расширению порта в Туркменбаши, что позволит увеличить транспортировку грузов между портами Алят и Туркменбаши до 25 миллионов тонн в год. И с каждым годом эти цифры могут увеличиваться", - сказал Мамедъяров.

В Баку в среду прошла четвертая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Рашида Мередова.

На повестке встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран были вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Себа Агаева, фото: Заур Мустафаев)