Россия станет организатором встречи между лидерами Азербайджана и Армении до конца года – СМИ

2017-07-19 13:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Россия станет главным организатором встречи между лидерами Азербайджана и Армении Ильхамом Алиевым и Сержем Саргсяном до конца года. Об этом пишет российская газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в МИД России.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.