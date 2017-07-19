Азербайджан, Туркменистан и Турция заинтересованы в развитии сотрудничества – глава МИД Туркменистана (версия 2)

2017-07-19 13:48 | www.trend.az | 5

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:22)

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана, Туркменистана и Турции есть большое желание развивать крепкое сотрудничество в трехстороннем формате, сказал глава МИД Туркменистана Рашид Мередов на брифинге по итогам встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана в Баку.

В частности, по его словам, стороны выражают желание развивать сотрудничество в политической сфере, энергетике, торговле и расширять культурные связи.

Мередов отметил, что есть твердое намерение стран до конца года провести в Туркменистане саммит глав Азербайджана, Туркменистана и Турции.

«Наша основная цель на сегодня – подготовка к саммиту глав Азербайджана, Туркменистана и Турции», - сказал он.

Мередов сообщил, что на встрече в Баку были обсуждены вопросы подготовки к этому саммиту, и выразил надежду, что в ходе него будут подписаны все подготовленные на сегодняшний день проекты соглашений.

В Баку в среду прошла четвертая встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана Эльмара Мамедъярова, Мевлюта Чавушоглу и Рашида Мередова.

На повестке встречи глав внешнеполитических ведомств трех стран были вопросы развития сотрудничества в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, реализация региональных проектов.

Отметим, что первая трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана, Турции и Туркменистана состоялась 26 мая 2014 года в Баку, вторая встреча — 29 января 2015 года в Ашхабаде, третья - 28 августа 2015 года в Анталье.

(Автор: Сяба Агаева)