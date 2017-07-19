Чехия заинтересована в сотрудничестве со странами ГУАМ - посол

2017-07-19 14:02 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Чехия заинтересована в сотрудничестве со странами ГУАМ, и в частности с Азербайджаном, сказал посол Чехии в Азербайджане Витезслав Пивонька на пресс-конференции в Баку в среду.

"Мы предприняли шаги для сотрудничества со странами ГУАМ, и надеемся, что в будущем будем организовывать совместные проекты со странами-участницами этой организации", - сказал посол.

Пивонька отметил, что активно ведется сотрудничество между странами Вышеградской группы и ГУАМ на уровне посольств.

По его словам, есть интерес к сотрудничеству между сторонами и на других уровнях: на уровне министров иностранных дел и государственных институтов.

ГУАМ включает Грузию, Украину, Азербайджан и Молдову.

В Вышеградскую группу входят Венгрия, Чехия, Польша и Словакия.

(Автор: Елена Косолапова)