Кыргызстан примет участие в «Танковом биатлоне-2017» в России

2017-07-19 14:11 | www.trend.az | 7

Военнослужащие Кыргызстана примут участие в международном турнире «Танковый биатлон-2017», который пройдет в начале августа на подмосковном полигоне Алабино. Об этом сообщили в Генерального штаба Вооруженных сил республики, передает КНИА «Кабар». Кыргызстан на турнире представят 4 экипажа.

Кыргызстан участвует в этом турнире с 2013 года, но пока ни разу не занимал призовые места. В Генштабе добавили, что кыргызские танкисты хорошо подготовилась к турниру.