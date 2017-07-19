Kars'a Kurulacak Lojistik Merkez İçin İmza Töreni Gerçekleşti

2017-07-19 14:22 | www.trend.az | 1

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Teknik Saha İncelemesi ve SBK Holding ile Azerbaycan işbirliğiyle Kars'a kurulacak Lojistik Merkezinin imza törenine katıldı.

Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev, Kalkınma Ajansı Temsilcisi Arda Ermut ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın katıldığı imza törenine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan şahitlik etti.

Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, imza töreni öncesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a tren lokomatifinin büyük maketini hediye etti.

İmzaların Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından atılmasından sonra açıklama yapan Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin önemine değinerek, "Geçtiğimiz ay temelini attığımız Kars Lojistik Merkezi bir vagondu, bu ise ikinci vagon oldu. Bölge için bu projenin önemi yüksektir. Taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev ise tarihi İpek Yolunun bu proje ile yeniden canlanacağına işaret ederek, "Türkiye'de ilerleyen orta koridorun gelişmesi önem veriyoruz. Yük taşımacılığı açısından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Sadece biz değil Çin meslektaşlarımız da bu projenin sabırsızlıkla tamamlanmasını merakla bekliyor ve önemsiyor" dedi.

Gürcistan Demiryolları Kurumu Başkanı Mamuka Bahtadze, "Sizlerle birlikte Kars'ta bulunmak benim için onur vericidir. 13 yıl önce bu fikir ortaya çıktığımda ben henüz genç bir uzmandım şimdi Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü olarak bu projenin gelişmesini sevinçle karşılıyorum. Bu projenin başarılı bir şekilde gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje ülkelerimizin milli iradesi için yepyeni ufuklar açacaktır. Herkes tarafından bilinen şu gerçeği de belirtmek istiyorum, ulaşımın gelişmesi ekonominin her alanının gelişmesine vesile olmaktadır. Bu projeyi yalnızca bizler değil Kazakistan ile birlikte bütün Orta Asya ülkeleri ve Çin de bu söz konusu projeyi beklemektedir. Çin'den Türkiye'ye artık yük taşımacılığı yapılıyor, Poti'ye demiryolu taşımacılığı daha sonra da karayolu taşımacılığı devam ediyor, ancak bu proje ile kesintisiz demiryolu taşımacılığını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

"Bu yol Kafkaslara açılan bir yoldur"

Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, "Bizim için bu çok önemli bir meseledir. Hem Kars'tayım kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz bir millet iki devletiz. Bu büyük bir layıktır, lahedir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katkıları, Gürcistanlı kardeşlerimin destekleri ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duaları ile gerçekleşen bir projedir. Bu yol Beyazıt Köprüsü nasıl ki Avrupa'ya açılan yol ise bu yol da Kafkaslara açılan bir yoldur. Türk işadamlarıma yönelik Avrupa ile Çin'in arasında 113 milyon ton yük var. Bu yaklaşık 1 trilyona yakın dolar ediyor. Bunun 500 milyon konteyner Çin ile Türkiye arasındadır. Biz sizinle bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin iştirakçileriyiz. Bu tarih büyük bir tarih. Ben bu tarihe iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Değerli dostum Ahmet beye teşekkür ediyorum. Bir kez daha düşmanlarımıza sübut ettik ki biz Türkiye-Azerbaycan bir yerdeyiz, biz bölünmez bir milletiz sadece iki devletimiz var" şeklinde konuştu.

Bakan Arslan toplantı hakkında son değerlendirme yaparak, "Bu uzun soluklu bir iş. 2003-2004 yılında bu süreç başladı, 13-14 yıllık bir süreç var. 3 ülkenin yanı sıra Kazakistan'ın da bu projeyi önemseyerek 3 ülkeden 4 ülkeye çıktık. Bu proje için çok emek harcandı ve dostlukları arttırdı, bugün trene bineceğiz. Bu projenin tekrar hayırlı uğurlu olması dileği ile onun entegresi olan Lojistik Merkez için atılan imzada taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.