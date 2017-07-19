Миранда Керр: С Эваном Шпигелем мы познакомились на деловом ужине

2017-07-19 14:30 | www.oxu.az | 5

Пару лет назад ослепительная австралийская супермодель сложила крылья «ангела» Victoria’s Secret. Это, впрочем, не мешает красавице заключать один рекламный контракт за другим. В этом сезоне обладательница идеальной фигуры, шелковистых волос и фирменных ямочек представляет откровенные платья и уютные пальто от Marella. В личной жизни у нее тоже большие перемены: после развода с Леголасом-ловеласом Орландо Блумом звезда инстаграма (у аккаунта @mirandakerr 10 миллионов фолловеров) переключилась на куда более серьезных мужчин. И, переехав в Калифорнию, благосклонно приняла еще одного «подписчика» — самого молодого миллиардера Кремниевой долины, основателя мессенджера Snapchat — 26-летнего Эвана Шпигеля, сделавшего ей в июне ­предложение.

- ELLE: Почему вы переехали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес?

- МИРАНДА КЕРР: Это решение мы приняли вместе с моим бывшим мужем Орландо Блумом: так лучше для нашего пятилетнего сына Флинна. Я обожаю Нью-Йорк, но Калифорния лучше для воспитания детей. Я купила дом в Малибу, и теперь мой сын по утрам выходит в сад, катается на самокате вокруг веранды, прыгает на батуте и плавает в бассейне — где в Нью-Йорке такое возможно?

- ELLE: Как вы обустроили дом?

- М.К.: Это пляжный коттедж 1960-х годов. Я не стала его капитально перестраивать. Обошлись тем, что выкрасили стены в белый цвет и отреставрировали полы. Больше всего я люблю огромные окна и открывающийся из них вид. Участок находится на возвышенности в окружении леса, поэтому создается ощущение, что это дом на дереве. У меня есть своеобразная коллекция искусства, состоящая из рисунков Флинна. Я их все ­сохранила, ­поместила в рамы и развесила по стенам.

- ELLE: Вы неоднократно упоминали, что полюбили органически выращенные овощи еще в далеком австралийском детстве, когда помогали дедушке и бабушке в огороде. А в Малибу у вас есть грядки?

- М.К.: Да, есть! Выращиваю там капусту, свеклу, фасоль и огурцы. А еще клубнику, чернику и даже лимоны! Это так прекрасно — пойти в сад и сорвать там что-нибудь к столу.

- ELLE: Вы, похоже, вообще любите, чтобы все было органическим. Расскажите про вашу линию косметики KORA Organics, которую вы запустили еще в 2009 году.

- М.К.: Хотела бы подчеркнуть, что этим понятием сегодня довольно часто злоупотребляют. Про мою линию правильнее говорить, что это «сертифицированная органическая косметика». Такой статус нелегко получить и удержать: фермерские поля, откуда мы берем сырье, постоянно инспектируют всевозможные комиссии. Они тестируют почву и воду, чтобы убедиться, что наши поставщики не применяют токсичные удобрения.

- ELLE: Удивительно, что такие места еще остались.

- М.К.: В моей родной Австралии они есть. Я абсолютно уверена в чистоте нашей продукции и сама пользуюсь ею каждый день. Скажу вам больше: ключевые компоненты этих средств я взяла «из детства». Моя бабушка научила меня не только правильному питанию, но и уходу за собой с помощью натуральных масел, трав и цветов. Масла шиповника и жожоба, ромашка, лаванда, алоэ, зеленый чай и фрукт нони, в котором содержится 150 витаминов и минералов, — моя обязательная бьюти-программа с 12 лет. И все они присутствуют в KORA Organics. А еще у меня есть собственное ноу-хау — вода, которая используется при производстве, настаивается на розовом кварце. Этот минерал считается талисманом искренних и теплых чувств. Он прекрасно лечит любовные раны, снимает стресс, подпитывает энергией и настраивает на вибрацию любви. В общем, как видите, я полностью вовлечена в разработку моей косметической линии и горжусь результатами. Каждый день я внимательно изучаю отзывы клиентов со всего мира, и они меня радуют.

- ELLE: Помимо правильного питания, чем еще можно объяснить вашу фантастическую физическую форму?

- М.К.: Спортивными нагрузками. Основа всего — это йога. Плюс пилатес, балет и силовой тренинг. Обычно я занимаюсь сама, но, когда нужно хорошенько проработать какую-то проблемную зону, прошу помощи тренера.

- ELLE: Расскажите, как вы познакомились с вашим будущим супругом Эваном Шпигелем, который недавно сделал вам предложение?

- М.К.: Это случилось пару лет назад в Нью-Йорке на деловом ужине.

- ELLE: А вы уже назначили дату свадьбы? Какой будет церемония?

- М.К.: Мы вовсю готовимся. Свадьба запланирована на следующий год. Это будет камерное мероприятие, без посторонних. Позовем только самых близких. (Интервью ELLE. ноябрь 2016)

- ELLE: Вы активно пользуетесь разработкой Эвана — приложением Snapchat, постоянно постите в соцсетях селфи со смешными масками оттуда.

- М.К.: Да, я его обожаю. Фильтр с собачьими ушами и носом — самый любимый. А если открыть рот — появится длинный собачий язык. Это очень смешно!

- ELLE: Что самое приятное в вашей профессии?

- М.К.: Благодаря моей работе я смогла познакомиться с невероятно талантливыми людьми и объездить весь мир.

- ELLE: В этом сезоне вы стали лицом бренда Marella. Какие вещи из последней коллекции вам понравились больше всего?

- М.К.: Я влюбилась в комфортные пальто этой марки. Это прекрасная основа осеннего гардероба. Они очень теплые, и их можно носить на обе стороны. И главное — модели очень в духе 1970-х, которые я обожаю. Также мне понравилось длинное темно-зеленое платье с декольте, которое я надела, когда съемка шла уже ночью.

- ELLE: А как и где снимали рекламную кампанию?

- М.К.: Все происходило в полутора часах езды от Нью-Йорка, съемка длилась 10 часов. Под конец дня приходилось то и дело накидывать куртку, чтобы не замерзнуть. Но, согласитесь, результат того стоил.

A.C.

