Вышеградская группа выступает за углубление стратегических отношений с Азербайджаном - посол

2017-07-19 14:24 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Вышеградская группа выступает за углубление стратегических отношений с Азербайджаном, в особенности в сфере энергетики, сказал в среду на пресс-конференции в Баку посол Венгрии в Азербайджане Имре Ласлоцки.

Венгрия с 1 июля является председателем Вышеградской группы.

Говоря о сотрудничестве Вышеградской группы с Азербайджаном, Ласлоцки также сообщил о намерении активизировать объявление конкурсов Вышеградским фондом для усиления мобильности на политическом, экономическом, инфраструктурном и общественном уровнях.

Посол отметил, что сотрудничество в рамках Вышеградской группы является доказательством того, что страны-участницы организации хотят остаться активными архитекторами будущего Европы. У стран-членов четверки есть для этого все возможности, подчеркнул Ласлоцки.

По его словам, на протяжении 26 лет после создания Вышеградской группы значимость сотрудничества в ее рамках постоянно растет. Так, за последние годы Вышеградский фонд поддержал 5050 проектов на общую сумму 75 миллионов евро и присудил 1950 стипендий.

"Этим Вышеградский фонд способствовал стабилизации нашего расширенного региона, включая Западные Балканы и страны "Восточного партнерства", - сказал посол.

Он отметил, что страны-члены Вышеградской группы готовы способствовать будущему развитию ЕС как равноправные партнеры.

В Вышеградскую группу входят четыре страны: Венгрия, Чехия, Польша и Словакия.

(Автор: Елена Косолапова)