Очередной раунд переговоров Баку-ЕС начинается в Брюсселе, стороны обсудят приоритеты сотрудничества

2017-07-19 14:36 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Брюсселе начинается очередной раунд переговоров между Евросоюзом и Баку по новому соглашению с Азербайджаном. Результат, как можно ожидать, будет успехом для обеих сторон, так как они имеют множество точек соприкосновения, по которым уже совсем скоро можно будет провести линию плодотворного сотрудничества.

Понимая это, рабочие группы регулярно встречаются, ведя активные и частые переговоры, на которых уточняют последние пункты и вопросы соглашения.

Новое соглашение о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ЕС призвано вывести развитие торговых отношений между Баку и отдельными странами Союза на принципиально новый уровень и заменить морально устаревшее предыдущее соглашение, которое должно отвечать требованиям сегодняшнего дня.

Соглашение о стратегическом партнерстве затронет многие сферы сотрудничества Баку с ЕС в целом и с отдельными европейскими странами, в том числе экономику, торговлю, вопросы окружающей среды и т.д. Другими словами, новое соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС, который сегодня остается основным торговым партнером Азербайджана.

Важной сферой сотрудничества с Западом является и роль Азербайджана как одного из главных поставщиков газа в ЕС, который сможет обеспечить энергетическую безопасность Европы. Безусловно, вопросы транспортных коридоров и неоценимая роль Азербайджана в деле борьбы с экстремизмом и терроризмом также найдут отражение в новом соглашении.

Одним из главных пунктов нового соглашения с ЕС для Баку является определение четкой позиции ЕС по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

В представленном ЕС проекте соглашения о стратегическом партнерстве Азербайджан указал, что планирует проведение переговоров по этому вопросу.

(Автор: Эльмира Таривердиева)