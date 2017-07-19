Названо место очередной встречи Маммедъярова и Налбандяна

2017-07-19 14:40 | www.oxu.az | 4

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ готовят встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Нью-Йорке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сегодня в ходе видеомоста Москва-Вена заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Сопредседатели будут и дальше интенсифицировать свои усилия, они готовятся к встрече с министрами иностранных дел двух государств в Нью-Йорке. С точки зрения подготовки новой встречи на высшем уровне будут приняты меры для повышения уровня работы со сторонами», - отметил А.Лукашевич.

Н.О.

