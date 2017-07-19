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Почему Лоту Гули не «короновал» родственника Хикмета Сабирабадлы?

2017-07-19 14:46 | www.oxu.az | 4

Стали известно подробности того, почему Лоту Гули выступил против присвоения племяннику покойного Хикмета Сабирабадлы Мамедгулу Мухтарову титула «вора в законе».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, дело в том, что, когда в свое время Гули и Хикмет отбывали наказание в Баиловской тюрьме, между ними произошел конфликт. Гули, нарушив воровские законы, поднял руку на Хикмета Сабирабадлы, который среди азербайджанских криминальных авторитетов имеет прозвище «Большой брат».

После этого в Москве произошла «сходка» с участием 11 «воров в законе». На «сходе» было принято решение лишить Гулу титула «вора в законе». Это решение было разослано во все тюрьмы Азербайджана и стран СНГ.

Именно после этого события Лоту Гули и Хикмет Сабирабадлы стали врагами. Гулу и поддерживающие его «авторитеты» до сих пор не признают принятое на «сходке» решение.

Также сообщается, что одним из поддержавших данное решение был Ровшан Лянкяранский.

Э.А.

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