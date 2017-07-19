Азербайджан, Грузия и Турция создадут комиссию для расширения сотрудничества в таможенной сфере

2017-07-19 14:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан, Грузия и Турция расширяют сотрудничество в таможенной сфере.

Это предусмотрено итоговой декларацией, принятой в среду в Баку на первой трехсторонней встрече председателя Государственного таможенного комитета Азербайджана Айдына Алиева, первого вице-премьера, министра финансов Грузии Дмитрия Кумсишвили и министра таможни и торговли Турции Бюлента Тюфенкджи.

Участники встречи приняли решение создать постоянную комиссию, которая поможет усовершенствовать отношения между таможенными структурами трех стран, а также бизнеса и таможенных органов в регионе.

Согласно подписанной декларации, таможенные органы Азербайджана, Грузии и Турции будут совместно работать над развитием транзитных грузоперевозок, инвестировать в модернизацию таможенных услуг, а также создадут механизмы обмена информацией о субъектах и товарах, проходящих через границы трех стран.

В среду в Баку состоялась встреча представителей таможенных и пограничных ведомств Азербайджана, Грузии и Турции. В рамках встречи подписаны два документа: совместная декларация о расширении трехстороннего сотрудничества в таможенных вопросах между странами, а также соглашение между Турцией и Азербайджаном о создании электронной системы обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией – 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)