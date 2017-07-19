Азербайджан и Турция создают систему обмена информацией о транзитных перевозках (версия 2)

2017-07-19 14:49 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - В среду в Баку таможенные службы Азербайджана и Турции подписали соглашение о создании электронной системы обмена информацией о транзитных перевозках автомобильным транспортом.

Документ подписали председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи. В среду в Баку прошла трехсторонняя встреча, где приняли участие председатель ГТК Азербайджана Айдын Алиев, первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили и министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкджи. Во встречи также принимают участие представители пограничных ведомств трех стран, посольств и другие.

Помимо вышеупомянутого документа стороны подписали совместную декларацию о расширении трехстороннего сотрудничества в таможенных вопросах между странами, которая предусматривает создание постоянной комиссии для развития сотрудничества между таможенными органами Азербайджана, Турции и Грузии, а также между таможенными органами и бизнес-субъектами региона.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, за первое полугодие товарооборот с Турцией составил почти 1,2 миллиарда долларов, с Грузией – 270,35 миллиона долларов. Обе страны входят в список основных внешнеэкономических партнеров Азербайджана.

(Автор: Азад Гасанли)