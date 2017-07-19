Лукашевич: «Сопредседатели не волшебники, и они не могут установить необходимый уровень безопасности в регионе»

2017-07-19 14:53 | www.apa.az | 6

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«К сожалению пока таких решений не удается достичь из-за противоречивых позиций сторон нагорно-карабахского урегулирования, отсутствия компромисса. Об этом в среду заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

«Задача стоит абсолютно определенная. Думаю, что в ближайшей перспективе вряд ли возможно сделать больше, чем делает Минская группа ОБСЕ, которая активно работает со сторонами конфликта. Недавно прошла встреча с Брюсселе с участием министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Есть некоторые наметки на то, что могут встретиться президенты этих стран. Сопредседатели МГ ОБСЕ активно работают со сторонами конфликта, что является серьезным сдерживающим фактором, не позволяющим накалить обстановку. Но сопредседатели не волшебники, и они не могут установить необходимый уровень безопасности в регионе, при котором стороны не переходили бы к силовым действиям, на что указывают события в апреле 2016 года. Сопредседатели будут и дальше интенсифицировать свои усилия. Готовится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Нью-Йорке, после чего, предположительно, будут предприняты меры по повышению уровня работы со сторонами .

Самое главное – сохранить диалог, не дать сторонам перейти в противостояние, которое грозит нарушить баланс сил в регионе и создать очень серьезную проблему для урегулирования этого затянувшегося конфликта», - сказал Лукашевич.