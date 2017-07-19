ИГИЛовцы заминировали исторические памятники в Расафе

2017-07-19 14:53 | www.oxu.az | 4

Боевики «Исламского государства» (ИГИЛ) заминировали многие исторические памятники в городе-призраке Расафа, ценность которого равнозначна знаменитой Пальмире.

Как передает Oxu.Az, об этом рассказал журналистам сотрудник администрации города-музея Абдула Витар.

«Еще две недели назад Расафа была во власти боевиков ИГИЛ, бойцы сирийской правительственной армии при поддержке российской авиации вернули миру это древний город, которому более полутора тысяч лет», - сказал сотрудник администрации.

Он отметил, что отступающие боевики заминировали большинство исторических объектов Расафы.

«Городские ворота, цитадель, кафедральный собор Святого Сергия, базилика и античные емкости для воды, крепостные стены и башни — сейчас все это заминировано», - сетует он.

Витар напомнил, что до войны город был центром паломничества провинции Ракка, которую посещали десятки тысяч верующих: именно здесь, по преданию, был казнен римский легионер-христианин Сергий, почитаемый святым в православной и католической церквях.

Опасность обстрела города-музея существует до сих пор — линия соприкосновения сирийской армии с боевиками пока проходит в 25 километрах, но историк уверен, что археологи и ученые смогут посетить Расафу уже в предстоящие зимние месяцы — саперы начнут разминирование христианских святынь в ближайшее время.

Н.О.