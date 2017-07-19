Азербайджанские, грузинские и турецкие таможенники укрепляют сотрудничество

2017-07-19 15:00 | www.oxu.az | 6

Как Азербайджан, так и соседние братские страны осуществили важные дела для оживления «Шелкового пути».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев на трехсторонней встрече на высоком уровне глав таможенных служб Азербайджана, Грузии и Турции, которая проходит в Баку.

По его словам, в результате предпринятых шагов было достигнуто создание различных инфраструктур вышеуказанного коридора и повышение объема перевозок.

А.Алиев отметил, что на этой встрече будут обсуждены перспективы развития таможенного сотрудничества в рамках железнодорожного транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс.

Он отметил, что в будущем стороны обсудят создание группы по решению вопросов электронизации:

«В то же время будет принята Совместная декларация по укреплению трехстороннего сотрудничества в таможенной сфере между Азербайджаном, Грузией и Турцией, что является очень важным документом. Этот документ внесет важный вклад в развитие вышеуказанного коридора».

Министр таможни и торговли Турции Булент Туфенкджи отметил, что упрощение торговли между странами и осуществление ее в безопасных условиях очень важно:

«Такого рода мероприятия важны с точки зрения упрощения торговли и повышения ее объема. Мы знаем, что осуществив некоторые работы, мы можем добиться упрощения и безопасности торговли. Сегодня в связи с этим будут подписаны соответствующие документы. Наличие между Турцией, Грузией и Азербайджаном переходного коридора очень важно».

Первый вице-премьер, министр финансов Грузии Дмитрий Кумсишвили в своем выступлении сказал, что с участием трех стран реализуются важные проекты, и одним из них является проект железной дороги Баку-Тбилиси-Карс:

«Реализуемые нашими странами совместные проекты имеют стратегическую важность, и они очень важны для каждой страны. Верю, что наше сотрудничество будет развиваться и впредь».

Н.О.

