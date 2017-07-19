Расширение санкций против Ирана может свести на нет все усилия по ядерному компромиссу Тегерана и Запада

2017-07-19 14:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Накануне стало известно, что США объявили о новом раунде санкций против Ирана в наказание за развитие его ракетной программы и «продолжающуюся поддержку терроризма». По заявлению Госдепа, «враждебная деятельность Ирана на Ближнем Востоке подрывает региональную стабильность, безопасность и процветание». Всего под санкции попали 18 физических и юридических лиц.

То, что США будут продлевать санкции, стало ясно задолго до свершившегося факта, после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о провале соглашения о мирном характере ядерной программы Ирана.

США не только не верят Ирану в вопросе ракетной программы и подозревают его в связях с террористами, но и абсолютно не считают, что Совместный всеобъемлющий план действий, принятый в Вене в 2015 году, сможет приостановить иранскую ядерную программу в целом. По мнению администрации президента США Дональда Трампа, ядерная сделка «лишь откладывает» превращение страны в ядерную державу, а «ядерные амбиции» Тегерана по-прежнему представляют большую угрозу для «всеобщего мира и безопасности».

К сожалению, подвергая сомнению успешность ядерной сделки, над которой работали страны Запада и иранские умеренные политики, чтобы найти наконец компромисс, США могут совершить непоправимую ошибку и зародить сомнения народа и Верховного лидера Ирана в успешности курса действующего президента, что приведет в конечном итоге к возвращению к власти в Иране консерваторов, договориться с которыми будет невозможно в принципе.

Эту ошибку однажды уже совершила предыдущая администрация, сделав ставку не на тех лидеров стран Ближнего Востока, что привело к печальным последствиям, к примеру, в Египте.

Более того, заявляя о провале ядерной сделки, администрация Трампа подталкивает Иран запретить любые инспекции МАГАТЭ, которые сегодня являются единственным инструментом контроля над ядерной программой. Многие годы санкций не дали никакого результата, Иран пошел на мировую с Западом лишь после джентльменского договора, по условиям которого все стороны должны были быть привержены своим обязательствам до конца. Поэтому рассчитывать сегодня на то, что новые санкции после отмены ядерной сделки сделают Тегеран покладистым и послушным, как минимум, наивно. Однако новая администрация США отличается своеобразным подходом к внешнеполитическим интересам страны и их реализации, и, к сожалению, порой этот подход может привести к необратимым и далеко не радужным последствиям.

(Автор: Эльмира Таривердиева)