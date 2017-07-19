В Баку сын полковника полиции переехал пешехода

2017-07-19 15:07 | www.oxu.az | 3

Сын полицейского чиновника насмерть сбил пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Baku.ws, наезд на пешехода совершил 24-летний Ахад Керимов, который управлял автомобилем Porsche Cayenne с госномерами 90 HR 440.

Сообщается, что инцидент произошел на Сабунчинском круге, рядом с автозаправкой SOCAR. Porsche Cayenne переехал пешехода, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

24-летний Ахад Керимов приходится сыном бывшему начальнику следственного отдела ГАИ, полковнику-лейтенанту Хикмету Керимову, который в настоящее время занимает должность начальника следственного отдела Ширванского РУП.

Э.А.

