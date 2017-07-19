В Азербайджане сохранится жаркая погода

2017-07-19 15:02 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, сообщили Trend в среду в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 34-39, в Баку ночью – 23-25, днем - 37-39 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 27-28, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако вечером и ночью на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер восточный.

Ночью - 20-25, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 15-20, днем - 28-33 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)