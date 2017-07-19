Беларусь и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве в сфере безопасности

2017-07-19 15:06 | www.trend.az | 4

Беларусь и Узбекистан подписали меморандум о сотрудничестве между аппаратами советов безопасности. Об этом корреспонденту Белта сообщили в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси.

Документ подписан во время рабочего визита в Беларусь секретаря Совета безопасности при Президенте Узбекистана Виктора Махмудова. Он возглавляет делегацию руководства государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Узбекистана.

С высоким гостем встретился государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась. Прошли также двусторонние консультации представителей аппаратов советов безопасности с участием руководства ряда силовых ведомств. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и правоохранительной сферах, совместной работы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимодействия между таможенными органами. Станислав Зась и Виктор Махмудов подписали меморандум о сотрудничестве между аппаратами советов безопасности двух государств.

Визит узбекской делегации продлится до 22 июля. Его программой предусмотрены встречи руководящего состава госорганов систем обеспечения национальной безопасности обеих стран, ознакомление гостей с деятельностью учебных и научных учреждений силового блока, оборонных предприятий.