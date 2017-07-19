Александр Лапшин произнес в суде последнее слово: «Я сожалею о содеянном»

2017-07-19 15:07 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин. В своем выступлении он попросил оправдать А.Лапшина. Адвокат заявил, что выдвинутые против его подзащитного обвинения безосновательны: «Мнение эксперта не опирается на надежные доказательства. Поскольку Лапшин в своих статьях не призывал к нарушению территориальной целостности Азербайджана».

Затем последнее слово взял А.Лапшин.

В своем выступлении А.Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Он сказал о своем сожалении, что нанес моральный урон азербайджанскому народу: «Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана: «Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал к себе только хорошее отношение».

Затем судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. После совещания А.Лапшину будет объявлен приговор.

Напомним, ранее прокурор предложил лишить Лапшина свободы на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Гособвинитель сказал, что после отбытия наказания А.Лапшин должен быть выдворен из Азербайджана согласно 52 статье УК АР.

Отметим, имеющий гражданство нескольких государств Александр Лапшин, уголовное дело которого ведет следственное управление по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, был привлечен в качестве обвиняемого лица за незаконное пересечение госграницы Азербайджана, а также за открытые призывы, направленные на нарушение территориальной целостности страны. После задержания правоохранительными органами Беларуси 15 декабря 2016 года в Минске Лапшин был экстрадирован 7 февраля 2017 года в Азербайджан в связи с объявлением его в международный и межгосударственный розыск.

А.Лапшин обвиняется по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы).