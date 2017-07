МИД: Армения использует водные ресурсы как средство экологического терроризма

2017-07-19

«Использование Арменией водных ресурсов как средства экологического террора и давления - это проводимая на государственном уровне политика. Эта политика со стороны официального Еревана применяется по отношению к рекам, протекающим через территорию Армении в сторону Азербайджана, а также водохранилищам на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе Сарсангского водохранилища. Умышленное загрязнение водных ресурсов, протекающих из Армении в Азербайджан - это другое направление существующей проблемы».

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что заявление заместителя министра экологии Армении Эрика Григоряна об ограничении водных источников Армении, вливающихся в реку Араз для предотвращения водного потока, направленного в Азербайджан, еще раз доказывает использование Арменией водных ресурсов как средства экологического террора и давления:

«С этой точки зрения Армения для того, чтобы избежать цивилизованного поведения и ответственности показательно отказывается от присоединения к «Конвенции по охране Трансграничных водных потоков и международных озер» (Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes) более известной как «Водная конвенция».

Несмотря на это, у Армении имеются обязательства по Хельсинским правилам об использовании вод международных рек от 1966 г. и Берлинским правилам от 2004 г., по резолюции Генеральной ассамблеи ООН к закону о трансграничных водах (The law of transboundary aquifers), по резолюции Парламентской Ассамблеи Совета Европы о трансграничных водных бассейнах в Европе и другим международным документам. Также в ходе зимней сессии 2016 года Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о «Преднамеренном лишении воды жителей приграничных районов Азербайджана», и в этой резолюции проводимая политика Армении по отношению к приграничным рекам и Сарсангскому водохранилищу, расположенному на оккупированных территориях Азербайджана, была оценена как экологический террор.

Согласно этим документам, право на использование воды является важным для жизни и здоровья, и для каждого государства беспрепятственное использование воды (беспрепятственный доступ к воде) имеет стратегическое значение, это основное право, источник жизни, и наличие границ не может ограничить данное пользование. Вопрос политики экологического терроризма Армении и «водного террора», как ее составной части, постоянно поднимается Азербайджаном в международных организациях. Последнее заявление армянской стороны будет вынесено на обсуждение в международных организациях».

Н.О.