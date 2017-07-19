Минюст: Грузия дважды обращалась к Украине по поводу экстрадиции Саакашвили

2017-07-19 15:20 | www.oxu.az | 3

«Мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на грузинские СМИ, об этом министр юстиции Тея Цулукиани заявила, отвечая на вопрос об экстрадиции бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили.

«Я рада, что у наших украинских партнеров уточнена информация – да, это правда, что мы дважды официально обратились из Главной прокуратуры Грузии к украинской стороне с просьбой передать Саакашвили и дважды получили официальный отказ. Эта информация уже уточнена, это действительно так. Наша просьба была направлена, она была обоснованной. Отправлены доказательства и на основании этих доказательств украинская сторона может принять то решение, которое на данном этапе для нее уже приемлемо. Однако, разумеется, прокуроры продолжат сотрудничество. Как заявил президент Украины, это не может быть политическим процессом, это вопрос доказательств и доказательства говорят в ущерб господину Саакашвили», - заявила Тея Цулукиани.

Напомним, что в Грузии с официальным визитом находится президент Украины Петр Порошенко. Вчера журналисты ему не раз задавали вопрос о возможной экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Сначала Порошенко заявил, Грузия не обращалась к Украине с просьбой об экстрадиции, однако позже, в интервью «Общественному вещателю», он отметил, что перепроверил данную информацию и оказалось, что Грузия обращалась, но Украина ответила отказом.

По словам Порошенко, украинская сторона затребовала дополнительные материалы по вышеуказанному запросу.

Н.О.