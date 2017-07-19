Дорожная полиция обратилась к водителям и владельцам автомобилей

2017-07-19 15:22 | www.apa.az | 5

В связи с жарой Государственное управление дорожной полиции МВД обратилось к водителям и владельцам автомобилей.

Как сообщили АПА в Управлении, в обращении отмечается, что согласно анализу дорожного движения на дорогах страны, летом аварии чаще происходят в дневные часы.

В сообщении отмечается, что одной из основных причин является то, что из-за жаркой погоды в дневные часы многие водители засыпают за рулем, а также становятся менее внимательными. Принимая во внимание все вышеуказанное, а также информацию о том, что до 23 июля по прогнозу МЭПР в некоторых местах температура воздуха будет 42 градуса тепла, Государственное управление дорожной полиции МВД рекомендует водителям и владельцам транспортных средств, не имеющих систему кондиционирования воздуха, не использовать автомобили в дневные часы, не совершать длительных поездок.

Рекомендуется использовать транспортные средства, оборудованные кондиционерами, а владельцам частных пассажирских автомобилей, которые не рассчитаны на эксплуатацию в жарком климате, ездить в более прохладное время суток.