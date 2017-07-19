Жириновский предложил присоединить Карабах к России

2017-07-19 15:27 | www.oxu.az | 4

«Избежать выяснения отношений в конфликтных регионах бывшего СССР можно только с помощью возврата всех республик в состав одной страны».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«У нас мучаются Донбасс, Приднестровье, Абхазия, Осетия, Карабах. Решение одно — только восстановление страны, без этого кровь и насилие будут идти еще десятки лет», - отметил Жириновский.

При этом такое объединение страны должно проходить исключительно с помощью проведения референдумов, уверен депутат.

По его словам, ни одна из бывших республик СССР не откажется от того, чтобы вновь стать единой страной с Россией.

«Одна большая страна через референдум. При нормальном референдуме все, включая Прибалтику, вернутся к границам СССР», - заявил Жириновский.

Н.О.

