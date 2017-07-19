Адвокат попросил оправдать арестованного блогера Александра Лапшина (версия 2)

2017-07-19 15:20 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Адвокат попросил оправдать арестованного блогера Александра Лапшина.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду продолжился суд по делу арестованного блогера Александра Лапшина.

На процессе под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил адвокат Лапшина Эдуард Чернин.

Адвокат отметил, что в статьях Лапшина не было никаких призывов против территориальной целостности Азербайджана, поэтому попросил оправдать своего подзащитного.

На процессе Лапшину было предоставлено последнее слово. Он признал себя невиновным и попросил суд вынести справедливое решение.

Александр Лапшин - гражданин ряда государств, незаконно посетивший оккупированные азербайджанские территории, войдя в преступный сговор с проживающими на оккупированных территориях армянами.

Лапшин обвиняется в нарушении законов Азербайджана о государственной границе и паспортах, совершив эти деяния в апреле 2011-го и октябре 2012 года.

С целью пропаганды незаконного режима, созданного Арменией на оккупированных азербайджанских территориях, Лапшин на своей странице в соцсети представил Нагорный Карабах в качестве «независимого государства» и, поддерживая «независимость» непризнанного режима, выступил там же 6 апреля и 29 июня 2016 года с призывами, направленными на нарушение территориальной целостности Азербайджана.

Ввиду того, что в действиях Александра Лапшина имеются признаки состава таких преступлений, как публичные призывы, направленные против государства, и незаконное пересечение государственной границы, в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры в его отношении было возбуждено уголовное дело по статьям 281.2 (публичные призывы к насильственному захвату власти, насильственному удержанию власти или насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджана, а равно распространение материалов такого содержания, совершенные неоднократно или группой лиц) и 318.2 (пересечение охраняемой государственной границы Азербайджана без установленных документов или вне контрольно-пропускного пункта государственной границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Генпрокуратурой Азербайджана в отношении Лапшина было возбуждено уголовное дело, и он был объявлен в межгосударственный розыск.

Решением Минского суда в отношении Лапшина была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

17 января заместитель генпрокурора Беларуси Алексей Стук вынес решение об экстрадиции блогера в Азербайджан. До этого Верховный суд Беларуси отклонил жалобу Лапшина относительно решения об его экстрадиции в Азербайджан.

Сразу же после экстрадиции Лапшина в Азербайджан МИД страны восьмого февраля в соответствии с требованиями международного законодательства была предоставлена официальная информация в посольства стран, гражданином которых он является.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)