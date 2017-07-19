Еuronews представил передачу об азербайджанской долме – ВИДЕО
2017-07-19 15:35 | www.oxu.az | 5
Новая программа «Вкусно» на телеканале Еuronews посвящена национальной азербайджанской кухне.
Как передает Oxu.Az, в передаче говорится о способе приготовления долмы.
Долма является одним из древних национальных блюд Азербайджана. Для приготовления долмы используются молодые листья различных сортов винограда (аг шаны и гара шаны), капуста, в некоторых регионах (Губа, Гусар) – листья других деревьев - инжир, айва и т.д.
В летний сезон в Азербайджане готовится долма из трех овощей – баклажан, помидор и сладкий перец.
В общей сложности в Азербайджане имеется 10 разновидностей долмы.