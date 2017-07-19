В Турции сформирован новый кабинет министров (версия 2)

2017-07-19 15:32 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня обнародовал состав нового кабинета министров, передает в среду TRT Haber.

Йылдырым отметил, что министр обороны Фикри Ишык назначен вице-премьером, также вице-премьером назначен министр здравоохранения Реджеп Акдаг.

Министром спорта и молодежи назначен Осман Ашкын Дак, министром юстиции - Абдулхамит Гюль.

Вице-премьер Нуман Куртулмуш назначен министром культуры и туризма.

Вице-премьер Нуреттин Джаникли назначен министром обороны Турции.

Ранее ожидалось, что формирование нового кабинета министров в Турции состоится после проведения референдума.

16 апреля состоялся референдум по поправкам в конституцию Турции.

За поправки в конституцию проголосовало 51,33 процента избирателей.

В голосовании участвовало 84 процента избирателей.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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