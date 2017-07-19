Двадцать лет спустя в Тбилиси… Бахрам Багирзаде и "Настоящие тамады" (ФОТО)

2017-07-19 15:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку" Бахрам Багирзаде встретился в Тбилиси со своими старыми друзьями из команды "Настоящие тамады", сообщает Trend Life.

Встреча прошла в очень теплой и дружеской обстановке в одном из уютных кафе столицы Грузии. В последний раз они встречались в Юрмале, в 1996 году. Первая сборная команда КВН Грузии "Настоящие тамады" была создана в 1994 году, и неплохо зарекомендовала себя в играх высшей лиги.

Бахрам Багирзаде посетил Тбилиси, чтобы поболеть за команду "Карабах", которая в рамках игр II квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА сыграла с командой "Самтредиа" на стадионе Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе. Матч завершился победой "Карабаха" со счетом 1:0. Первая игра в Баку также завершилась победой азербайджанского клуба со счетом 5:0. Таким образом, "Карабах" прошел в третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов УЕФА.

На стадионе Бахрам Багирзаде также встретился с легендарным грузинскими футболистами Александром Чивадзе и Отаром Габелия.

Александр Чивадзе - защитник, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР. Всю игровую карьеру провёл в клубе «Динамо» (Тбилиси), с которой в 1981 году стал обладателем Кубка кубков. Один из двух грузинских игроков, которые когда-либо были капитанами сборной СССР по футболу, первый - Муртаз Хурцилава.

Отар Габелия – вратарь, заслуженный мастер спорта СССР. В составе «Динамо» (Тбилиси) в 1981 году стал обладателем Кубка кубков. Был одним из лучших вратарей СССР, входит в символический «Клуб Льва Яшина» (131 матч без пропущенных голов).

Бахрам Багирзаде - заслуженный артист Азербайджана, легендарный КВН-щик из команды "Парни из Баку", член Союза художников и кинематографистов, Объединения фотографов и Общества карикатуристов, писатель, актер и режиссер.

(Автор: Вугар Иманов)