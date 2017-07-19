Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı

2017-07-19 15:38 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme saat 12.17'de başladı. Görüşme bir saat 50 dikaki sona erdi.

İŞTE YENİ KABİNE

Başbakan Yıldırım kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı 6 bakanın görevi değişti, 5 yeni isim kabineye girdi. 5 başbakan yardımcısından dördü değişti.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasının satır başları: Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. 15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler.Bakanlar Kurulu'muzun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya görev değişikliği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. 6 arkadaşımızın bakanlar kurulu içerisindeki görev yerleri değişmiş, 5 yeni arkadaşımız da yeni üyesi olmuştur.Bugüne kadar Bakanlar Kurulumuzda görev yapan, bu değişiklikle görev almayan görevine devam etmeyen, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.

Başbakan Binali Yıldırım

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş

Maliye Bakanı Naci Ağbal

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

KABİNEYE YENİ GİREN İSİMLER

Osman Aşkın Bak, Hakan Çavuşoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Eşref Fakıbaba, Abdülhamit Gül, Ahmet Demircan

GÖREV YERİ DEĞİŞENLER

Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli

KABİNE DIŞINDA KALANLAR

Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu