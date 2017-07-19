Başbakan Binali Yıldırım yeni kabineyi açıkladı
2017-07-19 15:38 | www.trend.az | 1
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme saat 12.17'de başladı. Görüşme bir saat 50 dikaki sona erdi.
İŞTE YENİ KABİNE
Başbakan Yıldırım kabulün tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yeni Bakanlar Kurulu'nu açıkladı 6 bakanın görevi değişti, 5 yeni isim kabineye girdi. 5 başbakan yardımcısından dördü değişti.
İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamasının satır başları: Bakanlar Kurulu değişikliğiyle ilgili bugün sayın cumhurbaşkanımıza arzda bulunduk. 15 bakanımız aynı görevini sürdürmeye devam edecek. 5 yeni arkadaşımız önce görev yapan arkadaşlardan görevi devralacak, bayrağı devralacak. 6 Bakanlar Kurulu üyemizin görev değişikliğiyle yine kabinede görevlerini sürdürecekler.Bakanlar Kurulu'muzun 11 üyesinde ya yer değişikliği ya görev değişikliği gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. 6 arkadaşımızın bakanlar kurulu içerisindeki görev yerleri değişmiş, 5 yeni arkadaşımız da yeni üyesi olmuştur.Bugüne kadar Bakanlar Kurulumuzda görev yapan, bu değişiklikle görev almayan görevine devam etmeyen, görevini tamamlayan arkadaşlarımıza yaptıkları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum.Yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Yeni bakanlar kurulunu kamuoyuna açıklıyorum.
Başbakan Binali Yıldırım
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
Başbakan Yardımcısı Fikri Işık
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya
Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş
Maliye Bakanı Naci Ağbal
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
KABİNEYE YENİ GİREN İSİMLER
Osman Aşkın Bak, Hakan Çavuşoğlu, Jülide Sarıeroğlu, Ahmet Eşref Fakıbaba, Abdülhamit Gül, Ahmet Demircan
GÖREV YERİ DEĞİŞENLER
Bekir Bozdağ, Fikri Işık, Recep Akdağ, Numan Kurtulmuş, Nurettin Canikli
KABİNE DIŞINDA KALANLAR
Yıldırım Tuğrul Türkeş, Veysi Kaynak, Akif Çağatay Kılıç, Faruk Çelik, Nabi Avcı, Mehmet Müezzinoğlu