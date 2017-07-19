Лапшин: Карабахский конфликт скоро закончится в пользу Азербайджана

2017-07-19 15:42 | www.oxu.az | 5

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу находящегося под арестом в Азербайджане блогера Александра Лапшина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на заседании под председательством судьи Аловсата Аббасова выступил адвокат А.Лапшина Эдуард Чернин. В своем выступлении он попросил оправдать А.Лапшина. Адвокат заявил, что выдвинутые против его подзащитного обвинения безосновательны:

«Мнение эксперта не опирается на надежные доказательства. Поскольку Лапшин в своих статьях не призывал к нарушению территориальной целостности Азербайджана».

Затем последнее слово взял А.Лапшин.

В своем выступлении А.Лапшин не согласился с выдвинутыми против него обвинениями. Он выразил сожаление, что своими действиями нанес моральный урон азербайджанскому народу:

«Перед азербайджанским народом моя вина только нравственная, ни в коем случае не в правовой плоскости. Я понимаю, насколько Карабах важен для Азербайджана. Ни при каких условиях я не вступал в преступную связь с армянскими властями».

А.Лапшин выразил надежду, что конфликт в Нагорном Карабахе будет урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана:

«Я сожалею о содеянном, раскаиваюсь в том, что поехав в Карабах, принес страдания его жителям, испытывающим тяготы оккупации. Я понятия не имел об оккупации. Находясь здесь, я испытал к себе только хорошее отношение».

Затем судебная коллегия удалилась в совещательную комнату. После совещания А.Лапшину будет объявлен приговор.

Напомним, ранее прокурор предложил лишить Лапшина свободы на 6 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Гособвинитель сказал, что после отбытия наказания А.Лапшин должен быть выдворен из Азербайджана согласно 52 статье УК АР.

Н.О.