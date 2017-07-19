Zeybekci’den kabine revizyonuna ilişkin açıklama

2017-07-19 15:45 | www.trend.az | 1

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Tayland Ticaret Ticaret Bakanı Apiradi Tantraporn ile birlikte iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerinin başladığına dair basın toplantısı düzenledi. Bakan Zeybekci, Tayland ile ticari ilişkilerin bütün yönleri ile geliştirilmesine büyük önem verdiklerini belirterek, “İnanıyorum ki ülkelerimiz arasında imzalanacak bir Serbest Ticaret Anlaşması ticaretimizi ve yatırımlarımızı karşılıklı olarak arttıracak ve ilişkilerimizi de daha üst seviyeye çekecektir. İlk aşamada sadece mal ticaretini kapsayan bir Serbest Ticaret Anlaşması planlıyoruz. Ancak bununla beraber bir sonraki aşamada yatırımlar, hizmetler, elektronik ticaret alanlarında da bunların da Serbest Ticaret Anlaşmasına dahil edilmesi ile ikili ticaretin çok daha artacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Tayland ile karşılıklı ticaretin şu an için verimli seviyede olmadığının altına çizen Zeybekci, bunun katlanması gerektiğini söyleyerek, “Serbest Ticaret Anlaşması’nın bu dengesizliğin daha dengeli hale gelmesini sağlayacağını umuyorum” dedi.

"HABERİM YOK"

Zeybekci açıklamalarını ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemde yer alan kabine revizyonuna yönelik bir soruya, “Sonuç itibari ile böyle bir şey bilmiyorum. Haberim yok. Her ne olursa ülkemiz, insanlarımız için iyi ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” cevabını verdi.

KAYNAKİHA