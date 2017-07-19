Bakan Arslan, Kars'ta Lojistik Merkez Protokol İmza Törenine Katıldı

2017-07-19 15:47 | www.trend.az | 1

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu sınır tünelinde incelemelerde bulunmak üzere geldiği Kars'ta Azerbaycan ve SBK Holding işbirliğiyle kurulacak olan Lojistik Merkez'in protokol imza törenine katıldı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev, Gürcistan Demiryolları Başkanı Giorgi Gakharia, Kalkınma Ajansı Temsilcisi Arda Ermut ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz katıldığı imza töreni Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleşti. Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov, imza töreni öncesi Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'a tren lokomotifinin büyük maketini hediye etti.

Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov ve SBK Holding Sahibi Sezgin Baran Korkmaz tarafından protokolün imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Bakan Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesinin önemi değinerek, "Geçtiğimiz ay temelini attığımız Kars Lojistik Merkezi bir vagondu, bu ise ikinci vagon oldu. Bölge için bu projenin önemi yüksektir. Taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev ise, tarihi İpek Yolu'nun bu proje ile yeniden canlanacağına işaret ederek, "Türkiye'de ilerleyen orta koridorun gelişmesi önem veriyoruz. Yük taşımacılığı açısından büyük önem taşıdığını biliyoruz. Sadece biz değil Çinli meslektaşlarımız da bu projenin sabırsızlıkla tamamlanmasını merakla bekliyor ve önemsiyor" diye konuştu.

Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhtadze şöyle konuştu:

"Sizlerle birlikte Kars'ta bulunmak benim için onur vericidir. 13 yıl önce bu fikir ortaya çıktığımda ben henüz genç bir uzmandım şimdi Gürcistan demiryolları genel müdür olarak bu projenin gelişmesini sevinçle karşılıyorum. Bu projenin başarılı bir şekilde gelişmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu proje ülkelerimizin milli iradesi için yep yeni ufuklar açacaktır. Herkes tarafından bilinen şu gerçeği de belirtmek istiyorum, ulaşımın gelişmesi ekonominin her alanının gelişmesine vesile olmaktadır. Bu projeyi yalnızca bizler değil Kazakistan ile birlikte bütün Orta Asya ülkeleri ve Çin de bu söz konusu projeyi beklemektedir. Çin'den Türkiye'ye artık yük taşımacılığı yapılıyor, Poti'ye demir yolu taşımacılığı daha sonra da karayolu taşımacılığı devam ediyor, ancak bu proje ile kesintisiz demiryolu taşımacığını gerçekleştireceğiz."

Azerbaycan Demiryolları Başkanı Cavid Qurbanov ise, "Bizim için bu çok önemli bir meseledir. Hem Kars'tayım kendimi çok mutlu hissediyorum. Biz bir millet iki devletiz. Bu büyük bir layıktır, lahedir, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katkıları, Gürcistanlı kardeşlerimin destekleri ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duaları ile gerçekleşen bir projedir. Bu yol Beyazıt köprüsü nasıl ki Avrupa'ya açılan yol ise bu yol da Kafkaslara açılan bir yoldur. Türk işadamlarıma yönelik Avrupa ile Çin'in arasında 113 milyon ton yük var. Bu yaklaşık 1 trilyona yakın dolar ediyor. Bunun 500 milyon konteyner Çin ile Türkiye arasındadır. Biz sizinle bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin iştirakçileriyiz. Bu tarih büyük bir tarih. Ben bu tarihe iştirak eden herkese teşekkür ediyorum. Değerli dostum Ahmet beye teşekkür ediyorum. Bir kez daha düşmanlarımıza sübut ettik ki biz Türkiye-Azerbaycan bir yerdeyiz, biz bölünmez bir milletiz sadece iki devletimiz var" diye konuştu

Toplantı sonunda değerlendirmede bulunan Bakan Arslan şunları söyledi:

"Bu uzun soluklu bir iş, 2003-2004 yılında bu süreç başladı 13-14 yıllık bir süreç var. 3 ülkenin yanı sıra Kazakistan'ın da bu projeyi önemseyerek 3 ülkeden 4 ülkeye çıktık. Bu proje için çok emek harcandı ve dostlukları artırdı, bugün trene bineceğiz. Bu projenin tekrar hayırlı uğurlu olması dileği ile onun entegresi olan Lojistik Merkez için atılan imzada taraflara hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Protokol imza töreninin ardından Bakan Arslan, Gürcistan, Azerbaycan ve Kazakistan heyetiyle birlikte Kars Garı'ndan trene binerek, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu üzerinde, Ardahan sınrındaki Sınır Tüneli'ne kadar yolculuk etti.