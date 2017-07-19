AZ EN RU TR

Федерация пляжного футбола Азербайджана открывает летний сезон – ВИДЕО

2017-07-19 16:00 | www.oxu.az | 6

21, 22, 28, 29 июля и 4, 5 августа в  многофункциональном спортивном комплексе Aquatic Palace пройдут игры Суперлиги. Первые игры сыграют команды Зиря - Сумгайыт, Нефтчи - Сабаил. Начало игр в 17:30. Вход бесплатный. Адрес: Ак. Ахад Ягубов, 15.

21.07 
17:30 – Зиря - Сумгайыт
18:30 – Нефтчи – Сабаил
 
22.07
17:30 – Сумгайыт – Нефтчи 
18:30 – Сабаил – Зиря 
 
28.07
17:30 – Сабаил – Сумгайыт
18:30 – Нефтчи – Зиря 
 
29.07 
17:30 – Сабаил - Нефтчи 
18:30 – Сумгайыт – Зиря 
 
04.08
17:30 – Зиря – Сабаил 
18:30 – Нефтчи – Сумгайыт 
 
05.08 
17:30 – Зиря - Нефтчи 
18:30 – Сумгайыт – Сабаил

A.M.

Bu kateqoriyadaki digər xəbərlər

Son xəbərlər