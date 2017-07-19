Федерация пляжного футбола Азербайджана открывает летний сезон – ВИДЕО
2017-07-19 16:00 | www.oxu.az | 6
21, 22, 28, 29 июля и 4, 5 августа в многофункциональном спортивном комплексе Aquatic Palace пройдут игры Суперлиги. Первые игры сыграют команды Зиря - Сумгайыт, Нефтчи - Сабаил. Начало игр в 17:30. Вход бесплатный. Адрес: Ак. Ахад Ягубов, 15.
21.07
17:30 – Зиря - Сумгайыт
18:30 – Нефтчи – Сабаил
22.07
17:30 – Сумгайыт – Нефтчи
18:30 – Сабаил – Зиря
28.07
17:30 – Сабаил – Сумгайыт
18:30 – Нефтчи – Зиря
29.07
17:30 – Сабаил - Нефтчи
18:30 – Сумгайыт – Зиря
04.08
17:30 – Зиря – Сабаил
18:30 – Нефтчи – Сумгайыт
05.08
17:30 – Зиря - Нефтчи
18:30 – Сумгайыт – Сабаил
A.M.