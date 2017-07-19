Федерация пляжного футбола Азербайджана открывает летний сезон – ВИДЕО

2017-07-19 16:00 | www.oxu.az | 6

21, 22, 28, 29 июля и 4, 5 августа в многофункциональном спортивном комплексе Aquatic Palace пройдут игры Суперлиги. Первые игры сыграют команды Зиря - Сумгайыт, Нефтчи - Сабаил. Начало игр в 17:30. Вход бесплатный. Адрес: Ак. Ахад Ягубов, 15.

21.07

17:30 – Зиря - Сумгайыт

18:30 – Нефтчи – Сабаил



22.07

17:30 – Сумгайыт – Нефтчи

18:30 – Сабаил – Зиря



28.07

17:30 – Сабаил – Сумгайыт

18:30 – Нефтчи – Зиря



29.07

17:30 – Сабаил - Нефтчи

18:30 – Сумгайыт – Зиря



04.08

17:30 – Зиря – Сабаил

18:30 – Нефтчи – Сумгайыт



05.08

17:30 – Зиря - Нефтчи

18:30 – Сумгайыт – Сабаил

A.M.