Снижены баллы при поступлении на некоторые специальности вузов Азербайджана

2017-07-19 15:54 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана снизил баллы конкурса по определенным специальностям некоторых вузов Азербайджана, говорится в сообщении центра в среду.

ГЭЦ определяет условия конкурса по специальностям для поступления в вузы по согласованию с министерством образования.

В связи с условиями конкурса и на основании письма минобразования от 13 июля 2017 года к конкурсу по определенным специальностям некоторых вузов на 2017/2018 учебный год предусмотрен допуск абитуриентов, общий балл которых не меньше 150 (относительный балл по предметам не применяется).

К конкурсу по I и IV группам специальностей допускаются абитуриенты, общий балл которых не меньше 200 и относительный балл, набранный по каждому из четырех экзаменационных предметов, не ниже 10 (по специальностям госзаказа общий балл не меньше 250, относительный балл, набранный в отдельности по каждому из четырех экзаменационных предметов, не ниже 10).

По II и III группам специальностей к конкурсу допускаются абитуриенты, общий балл которых не меньше 200, относительный балл, набранный в отдельности по каждому из четырех экзаменационных предметов, не ниже 10 (по специальностям госзаказа общий балл не меньше 300, относительный балл, набранный в отдельности по каждому из четырех экзаменационных предметов, не ниже 10).

Выбор специальностей будет проводиться с 29 июля по 10 августа, и в ближайшем четвертом номере журнала «Абитуриент» будет предоставлена информация об условиях конкурса, специальностях, по которым осуществляется прием. и др.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)